Москвич записал на видео избиение знакомого за долг и потребовал в 50 раз больше

Москвич записал на видео избиение знакомого из-за долга и потребовал сумму в 50 раз больше, сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, мужчина занял у жителя Москвы 36 тысяч рублей, но в срок не вернул. За это москвич договорился о встрече с заемщиком, где надел на него наручники и избил, снимая на видео. Он также сообщил, что сумма долга выросла и достигла 1,8 миллиона рублей.

Потерпевший согласился отдать эти деньги, а затем обратился в полицию. Подозреваемый задержан и отправлен под домашний арест.

Ранее любитель онлайн-игр дважды обокрал склад с техникой ради погашения долга.