Мясников назвал температуру тела выше 38 симптомом опасных заболеваний

Температура тела выше 38 градусов в течение длительного времени может свидетельствовать о развитии опасных заболеваний. Об этом в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Беспокоиться стоит, если столбик термометра показывает 38 — 38,5 в течение длительного времени (не менее трех месяцев) при нормальном самочувствии и условии, что пациента обследовали врачи, но не нашли ничего подозрительного», — пояснил специалист.

По его совам, это может быть симптомом скрытого течение туберкулеза, абсцессов, ревматоидных заболеваний и рака, причем среди онкологических заболеваний речь может идти о болезнях крови или почек.

Мясников отметил, что температура ниже 38 градусов не является поводом для беспокойства и сигналом для приема жаропонижающий средств. Это реакция организма на плохое самочувствие, с которым справляется собственными силами.

Ранее доктор Мясников раскрыл два правила приема популярного жаропонижающего.