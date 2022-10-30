Терапевт назвал опасное для жизни повышение температуры

О том, какая температура является опасной для жизни, в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, это температура выше 39 градусов.

«Слишком высокая температура может представлять угрозу жизни человека. Если она поднялась до 39 градусов, это уже опасно, особенно если речь идет о ребенке. На таком уровне надо сбивать, без вариантов», — предупредил врач.

При этом температуру до 38 градусов она назвал нормальной для «боевых действий» внутри организма, при которой лимфоциты и лейкоциты более активно и агрессивно уничтожают болезнетворные микроорганизмы.

По словам эксперта, температуру 38-38,5 взрослый человек может спокойно перетерпеть, это не опасно. При этом, все зависит от типа инфекции и от субъективных ощущений. Например, высокая температура при гриппе помогает справиться с вирусом, но та же высокая температура при COVID-19 вирус уничтожить не может, отметил Звонков.

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