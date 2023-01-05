Город
10:16, 05 января 2023
1 мин.

В домах Москвы повысят температуру в системе отопления из-за аномального холода

В домах Москвы повысят температуру в системе отопления из-за аномального холода
Фото: Julian Hochgesang / Unsplash

Из-за аномального похолодания в домах Москвы повысят температуру в системе отопления. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, температура теплоносителя к вечеру четверга, 5 января, достигнет максимальных значений — с 107-110 градусов до 130 градусов, сообщается в Telegram-канале городского хозяйства.

«С 6 января в столичном регионе ожидаются аномальные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения», — сказал Бирюков.

В пресс-службе уточнили, что корректировка температуры в домах производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме.

Ранее самые холодные пять дней с начала века с 6 января пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.