Появились подробности стрельбы в центре Москвы

Подробности стрельбы на автобусной остановке в центре Москвы появились в Telegram-канале «112». По данным источника, стрелявшим по трем молодым людям оказался 17-летний юноша.

Как стало известно, дебоширы набросились на стрелка сразу после того, как он произвел выстрелы. Парня жестоко избили, он госпитализирован.

Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, конфликт между молодыми людьми произошел в автобусе. Для дальнейших разбирательств все четверо вышли на автобусную остановку.