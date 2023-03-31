Поющий медведь Диксон попал на видео в Московском зоопарке

Поющий медведь Диксон, привезенный с Севера в столицу на реабилитацию, попал на видео. Его опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Как и обещала, публикую напевы Диксона. А поет он в разных ситуациях: когда просит еду или хочет пообщаться. Иногда он так встречает зоологов, выражает радость», — написала гендиректор зоопарка.