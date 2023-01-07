Собянин поздравил москвичей с Рождеством

С Рождеством поздравил жителей Москвы столичный мэр Сергей Собянин. Поздравление появилось в его Telegram-канале в субботу, 7 января.

«Великий православный праздник дарит нам свет и радость, настраивает сердца на добро и милосердие, побуждает к хорошим делам и поступкам. Это время, когда мы особенно чувствуем потребность друг в друге, в надёжном плече и искреннем, душевном слове», — написал он.

Градоначальник добавил, что в последнее время традиции празднования Рождества в Москве неизменно сопровождаются масштабным фестивалем, полюбившимся горожанам и гостям столицы. Он пригласил москвичей на площадки «Путешествия в Рождество».

«Желаю вам, дорогие москвичи, крепкого здоровья, сердечного тепла, благополучия и счастья», — заключил мэр.

Ранее Собянин назвал основные виды зимних развлечений, доступных москвичам и гостям столицы. Среди них катки, горки и лыжные трассы.