Звезды шоу-бизнеса стали поздравлять пассажиров столичного транспорта

В ведомстве отметили, что поздравления артистов можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций метро, на платформах МЦК, платформах МЦД, автовокзалах и автостанциях, в трамваях, автобусах и электробусах.

Ранее были названы сроки запуска МЦД-3 и МЦД-4 в Москве.