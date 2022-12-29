11:49, 29 декабря 2022
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Звезды шоу-бизнеса стали поздравлять пассажиров столичного транспорта
Фото: Агентство «Москва»
Звезды российского шоу-бизнеса стали поздравлять пассажиров столичного транспорта с помощью аудиозаписей, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
«Самые добрые пожелания на 2023 год записали [артисты] Сергей Безруков, Зиверт, Дима Билан, Валерия, Егор Шип, Тина Канделаки, Анна Хилькевич, Натан, Клава Кока, Анита Цой и Сергей Лазарев», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что поздравления артистов можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций метро, на платформах МЦК, платформах МЦД, автовокзалах и автостанциях, в трамваях, автобусах и электробусах.
Ранее были названы сроки запуска МЦД-3 и МЦД-4 в Москве.