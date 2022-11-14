Пожар на подмосковном заводе попал на видео

По данным источника, причиной ЧП стал загоревшийся упаковочный материал. Пожару присвоили третий ранг сложности.

«Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Подольск, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 28 единиц техники, 90 человек», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Московской области.

По факту случившегося прокуратурой Московской области организована проверка, заявило ведомство. «В настоящий момент площадь пожара составила около 1,5 тысяч квадратных метров, эвакуировано 150 человек, информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее на видео попал крупный пожар на территории электровакуумного завода на улице Гаршина в подмосковном поселке Томилино. К тушению привлекли 13 единиц техники и более 40 человек.