Пожар на стройке на западе Москвы попал на видео

«К нам поступило сообщение о пожаре в доме 15 по улице Поклонная. Пожар произошел на крыше строящегося здания, на площади в 100 квадратных метров. Точно по адресу вас не сориентирую, но речь определенно об одном и том же пожаре», — сообщили «Мосленте» в пресс-службе МЧС Москвы.

По данным ведомства, пожар полностью ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее на видео попал пожар в квартире жилого дома на Ясногорской улице в Москве.