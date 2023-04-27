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13:11, 27 апреля 2023
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Пожар на стройке на западе Москвы попал на видео

Пожар в строящемся объекте на западе Москвы попал на видео.

Пожар на стройке на западе Москвы попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Пожар в строящемся объекте на западе Москвы попал на видео, опубликованное в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на улице Братьев Фонченко. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует исполняющий обязанности Дорогомиловского межрайонного прокурора Ольга Михейкина», — говорится в сообщении ведомства.

«К нам поступило сообщение о пожаре в доме 15 по улице Поклонная. Пожар произошел на крыше строящегося здания, на площади в 100 квадратных метров. Точно по адресу вас не сориентирую, но речь определенно об одном и том же пожаре», — сообщили «Мосленте» в пресс-службе МЧС Москвы.

По данным ведомства, пожар полностью ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее на видео попал пожар в квартире жилого дома на Ясногорской улице в Москве.

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