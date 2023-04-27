Пожар на стройке на западе Москвы попал на видео
Пожар в строящемся объекте на западе Москвы попал на видео.
Пожар в строящемся объекте на западе Москвы попал на видео, опубликованное в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на улице Братьев Фонченко. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует исполняющий обязанности Дорогомиловского межрайонного прокурора Ольга Михейкина», — говорится в сообщении ведомства.
«К нам поступило сообщение о пожаре в доме 15 по улице Поклонная. Пожар произошел на крыше строящегося здания, на площади в 100 квадратных метров. Точно по адресу вас не сориентирую, но речь определенно об одном и том же пожаре», — сообщили «Мосленте» в пресс-службе МЧС Москвы.
По данным ведомства, пожар полностью ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.
Ранее на видео попал пожар в квартире жилого дома на Ясногорской улице в Москве.