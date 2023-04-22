15:07, 22 апреля 2023
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Пожар в жилом доме на юге Москвы попал на видео
Пожар в квартире на Ясногорской улице в Москве попал на видео.
Фото: Telegram-канал «МК: срочные новости»
Пожар в многоэтажке на юге Москвы попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «360tv». Уточняется, что возгорание произошло в одной из квартир на Ясногорской улице.
«На месте работают оперативные службы, площадь пожара уточняется. Из дома слышны крики о помощи, сообщил очевидец», — говорится в сообщении канала. Одна из пользовательниц сети заметила в комментариях, что пожары в жилых домах начали происходить слишком часто.
Согласно данным МК, в доме проводится эвакуация. По информации РЕН ТВ, горит квартира на шестом этаже 22-этажного дома.
Ранее сообщалось, что моноколесо взорвалось в пятиэтажном доме в столичном районе Зюзино.