Пожар в жилом доме на юге Москвы попал на видео

Пожар в многоэтажке на юге Москвы попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «360tv». Уточняется, что возгорание произошло в одной из квартир на Ясногорской улице.

«На месте работают оперативные службы, площадь пожара уточняется. Из дома слышны крики о помощи, сообщил очевидец», — говорится в сообщении канала. Одна из пользовательниц сети заметила в комментариях, что пожары в жилых домах начали происходить слишком часто.