Пожар на севере Москвы попал на видео

По предварительной информации, возгорание произошло в разноуровневом здании (1-3 этажа) на площади в тысячу квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Подмосковье произошел взрыв газа. ЧП случилось в квартире на улице Тимохина в селе Непецино городского округа Коломна.