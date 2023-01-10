14:51, 10 января 2023
1 мин.
Пожар на севере Москвы попал на видео
Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»
Пожар произошел во вторник, 10 января, в складском помещении на севере Москвы, передает Главное управление МЧС России по столице.
«В 13:40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, улица Добролюбова, дом 1», — сообщили в ведомстве.
Пожар попал на видео. Кадрами с места событий поделился Telegram-канал «МК: срочные новости».
По предварительной информации, возгорание произошло в разноуровневом здании (1-3 этажа) на площади в тысячу квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Подмосковье произошел взрыв газа. ЧП случилось в квартире на улице Тимохина в селе Непецино городского округа Коломна.