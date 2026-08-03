Пожар произошел в историческом здании в центре Москвы

Пожар произошел историческом здании Александровского подворья в Староваганьковском переулке в Москве. Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев, из вентиляции двухэтажного здания был виден густой черный дым.

Сообщение о возгорании поступило вечером 2 августа, на место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пожар был ликвидирован.

Что стало причиной пожара, а также информации о пострадавших не поступало.

Здание Александровского подворья является памятником архитектуры XVII века. Объектом культурного наследия федерального значения оно было признано еще в 1995 году.

Ранее пожар произошел в храме Василия Блаженного в Москве. По оперативных служб, загорелись личные вещи и мебель в кабинете директора храма на первом этаже.