В храме Василия Блаженного произошел пожар

В храме Василия Блаженного в Москве произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как отметили специалисты, произошло возгорание личных вещей и мебели в кабинете директора на первом этаже. Площадь огня составила около 10 квадратных метров. На место пожара прибыло около 10 пожарных машин.

Информации о каких-либо пострадавших не поступало.

Ранее неизвестные угрожали устроить атаку на храм Василия Блаженного с применением самодельного коптера с тремя килограммами взрывчатки, чтобы подорвать один из куполов собора