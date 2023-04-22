10:12, 22 апреля 2023
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В подмосковной квартире произошел пожар из-за самогона
Банки с самогоном загорелись в подмосковной квартире из-за потепления.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В одной из подмосковных квартир произошел пожар из-за самогона, сообщает Telegram-канал Baza. Хозяин жиплощади хранил на балконе пять трехлитровых банок со спиртным.
Солнечные лучи, пришедшие в регион с потеплением, сработали как лупа. Балконные окна и стекла банок преломили солнце, и в итоге тара с самогоном загорелась.
На балконе началось возгорание, которое вовремя заметили и потушили, уточнил источник. Весь самогон в результате инцидента сгорел.
Ранее жильцов дома в центре Москвы эвакуировали из-за пожара в ресторане. Возгорание произошло в заведении «Корчма Тарас Бульба».