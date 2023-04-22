В подмосковной квартире произошел пожар из-за самогона

В одной из подмосковных квартир произошел пожар из-за самогона, сообщает Telegram-канал Baza. Хозяин жиплощади хранил на балконе пять трехлитровых банок со спиртным.

Солнечные лучи, пришедшие в регион с потеплением, сработали как лупа. Балконные окна и стекла банок преломили солнце, и в итоге тара с самогоном загорелась.

На балконе началось возгорание, которое вовремя заметили и потушили, уточнил источник. Весь самогон в результате инцидента сгорел.

Ранее жильцов дома в центре Москвы эвакуировали из-за пожара в ресторане. Возгорание произошло в заведении «Корчма Тарас Бульба».