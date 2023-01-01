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11:13, 01 января 2023
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Жильцов дома в центре Москвы эвакуировали из-за пожара в ресторане

Жильцов дома в центре Москвы эвакуировали из-за пожара в ресторане
Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по г.Москве

Из-за пожара в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы эвакуировали жильцов находящегося поблизости дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В результате пожара в ресторане происходит высокая интенсивность выделения дыма. Дым идет в сторону жилого дома. Жильцов эвакуируют», — рассказал собеседник агентства.

Со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России ТАСС передает, что на место пожара следует лаборатория для взятия проб воздуха. «Угрозы распространения пожара на соседние здания нет», — уточнили в ведомстве.

О пожаре в деревянной постройке в 1-м Волконском переулке стало известно утром воскресенья, 1 января. Огонь распространился на второй и третий этажи, площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Людей внутри здания не было, сведения о пострадавших отсутствуют. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что движение по улице у места ЧП перекрыто.

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