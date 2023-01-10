Женщина и ребенок погибли из-за пожара в частном доме в Подмосковье

О смерти женщины и ребенка из-за пожара в частном доме в подмосковном Егорьевске сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. По предварительной версии, они погибли из-за отравления продуктами горения.

«Следователем следственного отдела по Егорьевску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в ходе тушения пожара тел двух человек: 42-летней женщины и 5-летнего мальчика (часть 3 статьи 109 УК РФ, "Причинение смерти по неосторожности")», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, возгорание частного деревянного дома произошло в понедельник, 9 января. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки в области стены между террасой и комнатой.

Место происшествия было осмотрено следователем, специалистами в области судебной медицины, пожаротехники и криминалистики. Они нашли в доме фрагменты электрических проводов с оплавленными концами. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Подмосковье произошел взрыв газа. ЧП случилось в квартире на улице Тимохина в селе Непецино городского округа Коломна.