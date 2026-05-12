Опубликовано 12 мая 2026, 21:151 мин.
В Измайловском кремле начался пожар
«112»: В Измайловском кремле начался пожар.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» на востоке Москвы начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Возгорание произошло на крыше административного здания. Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Измайловский кремль представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI—XVII веков.
Читайте также: