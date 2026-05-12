В Измайловском кремле начался пожар

В культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» на востоке Москвы начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Возгорание произошло на крыше административного здания. Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Измайловский кремль представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI—XVII веков.

Читайте также: