Опубликовано 12 мая 2026, 21:15
В Измайловском кремле начался пожар

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» на востоке Москвы начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Возгорание произошло на крыше административного здания. Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Измайловский кремль представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI—XVII веков.

