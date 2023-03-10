09:31, 10 марта 2023
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После пожара в московской квартире обнаружили тело мужчины
Москвич погиб в огне из-за курения в квартире.
Кадр: Прокуратура Москвы
При тушении пожара в московской квартире обнаружили тело погибшего мужчины, сообщает прокуратура Москвы.
«Ночью на седьмом этаже в квартире жилого дома на улице Малая Калитниковская произошел пожар. После тушения пожара в одной из комнат квартиры обнаружено тело мужчины 1960 года рождения», — говорится в пресс-релизе.
По данным надзорного органа, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Ранее подмосковные пенсионеры погибли из-за курения в постели.