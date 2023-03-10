Город
09:31, 10 марта 2023
1 мин.

После пожара в московской квартире обнаружили тело мужчины

Москвич погиб в огне из-за курения в квартире.

После пожара в московской квартире обнаружили тело мужчины
Кадр: Прокуратура Москвы

При тушении пожара в московской квартире обнаружили тело погибшего мужчины, сообщает прокуратура Москвы.

«Ночью на седьмом этаже в квартире жилого дома на улице Малая Калитниковская произошел пожар. После тушения пожара в одной из комнат квартиры обнаружено тело мужчины 1960 года рождения», — говорится в пресс-релизе.

По данным надзорного органа, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Ранее подмосковные пенсионеры погибли из-за курения в постели.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.