После пожара в московской квартире обнаружили тело мужчины

При тушении пожара в московской квартире обнаружили тело погибшего мужчины, сообщает прокуратура Москвы.

«Ночью на седьмом этаже в квартире жилого дома на улице Малая Калитниковская произошел пожар. После тушения пожара в одной из комнат квартиры обнаружено тело мужчины 1960 года рождения», — говорится в пресс-релизе.

По данным надзорного органа, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Ранее подмосковные пенсионеры погибли из-за курения в постели.