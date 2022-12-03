Два человека погибли в результате пожара в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области.

«По предварительной информации, утром в субботу, 3 декабря, произошло возгорание в хозяйственной постройке, расположенной на участке в деревне Воронцово Сергиево-Посадского городского округа. После тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены в городской прокуратуре на контроль.

Ранее в гараже на востоке Москвы обнаружили тела трех мужчин. При их осмотре признаков насильственной смерти не было выявлено.