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15:05, 03 декабря 2022
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В гараже на востоке Москвы обнаружили тела трех мужчин

В гараже на востоке Москвы обнаружили тела трех мужчин
Фото: СК РФ

Тела трех мужчин обнаружили в гараже на востоке Москвы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице.

«В субботу, 3 декабря, в гараже, расположенном по 2-му Иртышскому проезду, обнаружены тела мужчин 1972, 1976 и 1981 годов рождения. По данному факту Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено, предварительно смерть наступила в результате отравления угарным газом, уточняют в ведомстве. Следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что труп мужчины пролежал в квартире на юго-востоке Москвы пять месяцев. Жители дома на улице Ташкентской обнаружили мумифицированное тело соседа.

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