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10:17, 01 января 2023
1 мин.

Пожар в ресторане в центре Москвы попал на видео

Пожар в ресторане в центре Москвы попал на видео
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В ресторане «Корчма» в центре столицы начался пожар. Возгорание попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «Осторожно, Москва».

На кадрах видны клубы дыма, тянущиеся из горящего здания. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что очаг возгорания находится на первом этаже деревянной постройки в 1-м Волконском переулке. «Внутри горящего здания есть газовый баллон. Людей нет», — уточнил источник. Огонь распространился на второй и третий этажи, на место едут экстренные службы.

Ранее на видео попал крупный пожар в подмосковном ТЦ. Возгоранию присвоили третью категорию сложности.

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