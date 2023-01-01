Пожар в ресторане в центре Москвы попал на видео

На кадрах видны клубы дыма, тянущиеся из горящего здания. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что очаг возгорания находится на первом этаже деревянной постройки в 1-м Волконском переулке. «Внутри горящего здания есть газовый баллон. Людей нет», — уточнил источник. Огонь распространился на второй и третий этажи, на место едут экстренные службы.

Ранее на видео попал крупный пожар в подмосковном ТЦ. Возгоранию присвоили третью категорию сложности.