Взрыв прогремел в пятиэтажке на юго-западе Москвы

В пятиэтажке на юго-западе столицы прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал SHOT. Причиной ЧП стало моноколесо.

Транспортное средство было найдено в мусорке одним из жильцов дома. Москвич принес находку в свою квартиру на улице Каховка в районе Зюзино. Ночью моноколесо взорвалось. Квартира загорелась, мужчина успел вылезти через окно.

В квартире полностью выгорела прихожая. Кроме того, огонь уничтожил все документы пострадавшего, уточнил SHOT.

Ранее в многоэтажке в столичном районе Новокосино произошел взрыв от самодельного фейерверка. 31-летнему мужчине в результате инцидента оторвало два пальца на руке.