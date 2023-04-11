Жителей Подмосковья предупредили о пожарной опасности в лесах

О риске возникновения пожаров в лесах Подмосковья во вторник, 11 апреля, предупреждает жителей региона Комитет лесного хозяйства Московской области. Воздух в этом день прогреется до 16 градусов.

В течение дня объявлен III (средний) класс пожарной опасности в лесах. В случае обнаружения возгорания очевидцев просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

Ранее в Москве загорелось здание телеканала «Спас» у центра «Останкино». Возгоранию был присвоен второй ранг. ЧП попало на видео.