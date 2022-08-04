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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе Ozon в Подмосковье

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе Ozon в Подмосковье
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Открытое горение на складе Ozon ликвидировано утром четверга, 4 августа, сообщает Главное управление МЧС по Московской области.

«21:17 локализация пожара на площади 55000 квадратных метров. 05:45 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в операции по тушению принимали участие 133 человека и 45 единиц техники, в том числе два пожарных вертолета Ка-32. Официальной информации о пострадавших пока нет.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Уголовного кодекса, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России.

«На месте происшествия работает следственная группа, в составе которой наиболее опытные следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, а также сотрудники ГУК СК России», — информирует ведомство.

Как сообщала «Мослента», пожар на складе Ozon в Истринском районе Московской области начался около полудня среды, 3 августа. Из помещений склада были эвакуированы около 1000 человек. По данным главы всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, ущерб от пожара на подмосковных складах Ozon предварительно оценивается в десять миллиардов рублей.

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