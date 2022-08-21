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В Москве продлили объявление о чрезвычайной пожароопасности

В Москве продлили объявление о чрезвычайной пожароопасности
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве продлили объявление о чрезвычайной пожароопасности. Объявление об «оранжевом» уровне опасности продлили в городе до вторника, говорится на сайте Гидрометцентра.

«Местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Период предупреждения до 12 часов 23 августа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «оранжевый» уровень погодой опасности будет действовать в регионе до двух часов дня, 22 августа.

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