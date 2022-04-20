В Подмосковье потушили первые лесные пожары. Об этом сегодня, во вторник, 19 апреля, сообщили на сайте областного комитета лесного хозяйства.

«За 18 апреля на землях лесного фонда Московской области ликвидировано два пожара на площади 1,2 гектара. Они зафиксированы в Истринском и Клинском лесничествах. На тушении было задействовано пять единиц техники и 17 человек личного состава лесопожарных служб. Пожары локализованы и ликвидированы в день обнаружения», — рассказал Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

В Истринском районе площадь поражения составила 0,3 гектара. Пожар распространялся по болоту под линиями электропередач, был квалифицирован как низовой беглый и не представлял угрозы для ближайшего населенного пункта, города Дедовска.

В Клинском лесничестве площадь возгорания достигла 0,9 гектара, горели лесные культуры и сосны. Характер огня отмечался как низовой устойчивый, с сильной интенсивностью.

Как заявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области, в прошлом году к 19 апреля уже было зафиксировано 35 лесных пожаров на общей площади 70,94 гектара.

Недавно сообщалось о пожаре в московской многоэтажке. Причиной возгорания стал взорвавшийся электросамокат.