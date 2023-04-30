Пожилой «турникмен» в вагоне столичного метро попал на видео
Пожилой «турникмен» продемонстрировал вис на согнутых руках на поручне московского метро.
В столичном метро заметили «турникмена», который продемонстрировал вис на согнутых руках на потолочном поручне вагона. Мужчина попал на видео, ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах пожилой на вид мужчина несколько секунд висит на поручне, подтянувшись и согнув руки в локтях. Ролик рассмешил пользователей сети. «Не успел сделать зарядку утром», «Когда нет свободных мест, а стоять неохота», — написали они.
Многих восхитило поведение человека, решившего заняться физкультурой в метро. «Молодец», «Спорт — это хорошо», «Для позвоночника полезно», — отметили они.
Ранее россиян возмутило поведение «турникмена» в столичном метро. Мужчина решил устроить подтягивания на поручне, не обращая внимания на других пассажиров.