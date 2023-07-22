Раскрыт адрес деревянного «прапрадедушки хрущевки» в Москве

Старинный прототип хрущевок нашли в районе Хамовники в Москве. Это здание, построенное после пожара во время оккупации города французскими войсками в 1812 году, все еще существует и расположено по адресу: Малый Власьевский переулок, дом 5, строение 2, сообщает Telegram-канал «Старая Москва».

«Прапрадедушка хрущевки. Простые дома, подобные этому, быстро застраивали погоревшие участки города. Можно сказать, что так зародилось направление типового строительства», — пояснили администраторы канала.

По их данным, этот типовой деревянный двухэтажный дом продавался готовым изделием, а выполнялся по эскизам именитых скульпторов.

«Проходила как-то мимо него, думала, музей какой, но, к сожалению, закрыто. И по периметру камеры наблюдения почему-то», «Восхищаюсь его архитектурой и сохранностью!», «Еще такие есть в районе Пролетарского моста и на улице Гастелло», — прокомментировали юзеры.

Ранее стало известно о судьбе знаменитого «дома под юбкой» в центре Москвы. Его запланировали отреставрировать.