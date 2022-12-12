Москвичи начали массово регистрировать права собственности онлайн

Москвичи начали массово регистрировать права собственности на недвижимое имущество в электронном виде. Об этом сообщается в столичном управлении Росреестра.

«В ноябре 2022 года принято 104 195 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости, что на 87,4 процента больше ноябрьского результата прошлого года (55 607). Доля зарегистрированных за месяц электронных заявлений составила 88,4 процента (92 147) от общего числа поступивших онлайн-заявлений», — говорится в сообщении.

При этом максимальные показатели зафиксированы и за период в 11 месяцев. В январе-ноябре текущего года в столице было принято 912 568 заявлений в электронном виде. Это почти в 1,4 раза или на 248 тысяч онлайн-заявлений больше, чем за весь прошлый год. Доля зарегистрированных заявлений в этом году составила 73,9 процента или 674 564 онлайн-заявления, что в 1,2 раза больше по сравнению с данным за весь 2021 год.

Ранее в Москве резко снизился спрос на строящееся жилье. В октябре 2022 года на первичном рынке жилой недвижимости города было заключено 4597 договоров долевого участия (ДДУ), что на 40,1 процента ниже показателя сентября (7675 сделок) и на 53,8 процента уступает числу ДДУ в октябре 2021 года (9951).