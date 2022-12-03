Россиянам напомнили правила безопасности при купании в проруби на Крещение

Правила безопасности при купании в проруби на Крещение россиянам напомнили «Известия».

«Прежде всего, стоит запомнить, что купание разрешено лишь в специально оборудованных для этого местах. Погружение в неприспособленную полынью может быть опасно для жизни и здоровья», — пишет издание.

Перед погружением в ледяную воду необходимо разогреть мышцы с помощью физических упражнений, советуют специалисты. Не стоит опускаться в прорубь на голодный желудок или сразу после еды, чтобы избежать проблем с давлением, не рекомендуется употреблять алкоголь. Не стоит погружаться в воду с головой, чтобы не допустить рефлекторного сужения сосудов. После купания нужно вытереться полотенцем, надеть теплую сменную одежду и выпить горячий сладкий чай.

По церковным обычаям необходимо погрузиться в воду трижды. Каждое погружение должно длиться не более 15 секунд.

Ранее иеромонах-реаниматолог предупредил об опасности купания в проруби пьяными.