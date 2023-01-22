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14:30, 22 января 2023
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Мясников объяснил важные правила приема антибиотиков

Мясников объяснил важные правила приема антибиотиков
Фото: Laurynas Mereckas / Unsplash

Важные правила, которые стоит учитывать при приеме антибиотиков, в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, самое важное — принимать эти лекарства только по назначению врача.

«Каждый антибиотик назначен на каждую цель, каждой бактерии нужен свой антибиотик, каждому классу бактерий. Когда врач назначает вам антибиотики, он учитывает ситуацию и дает вам тот или иной антибиотик. Поэтому никогда не принимайте антибиотики сами», — пояснил специалист.

Мясников рассказал, что антибиотики назначают только тогда, когда у человека развиваются микробные осложнения, например на фоне вирусных заболеваний, таких как гайморит, ангина, грипп, бронхит или COVID-19.

Он также предупредил, что во время приема антибиотиков нельзя пить спиртное и запивать лекарства молоком, так как этот напиток может ограничить действие препарата.

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