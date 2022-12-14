Роспотребнадзор перечислил правила выбора натуральной елки

Правила выбора натуральной новогодней елки перечислили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве рекомендовали покупать дерево в 20-х числах декабря и обращать внимание на гибкость веток, толщину ствола и внешний вил макушки.

«Елка, купленная раньше указанного срока, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников. Ветви у елки должны быть гибкими, а ствол ровным и достаточно толстым, так как дерево с тонким стволом не простоит долго. Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках», — рассказала в Роспотребнадзоре.

При выборе дерева рекомендуется растереть несколько хвоинок в ладонях. Если при этом появляется характерный запах, то это признак недавно срубленной ели. Интенсивность осыпания иголок можно проверить, ударив стволом дерева о землю. Кроме того, Роспотребнадзор предостерег от покупки дерева с более чем одной или с обрезанной макушкой.

В пресс-службе напомнили, что елки можно приобрести на городском елочном базаре или в лесничестве. Покупать деревья у так называемых «черных лесорубов» незаконно.

Ранее советы по выбору живой новогодней ели дал директор компании по продаже елей Владислав Пухарев.« Если вы хотите, чтобы дерево стояло дольше и не сыпалось, подойдет пихта или сосна. Если хотите, чтобы елка имела характерный запах, тогда обычная русская елочка, но она стоит меньше и уже через неделю начинает осыпаться», — сообщил он.