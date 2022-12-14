Россиянам напомнили правила запуска фейерверков

Правила запуска фейерверков напомнили россиянам в Роскачестве. В ведомстве отметили, что требования к использованию пиротехники зафиксированы в Постановлении Правительства РФ №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

Согласно документу, во время запуска салюта зрители должны находиться с наветренной стороны и на безопасном расстоянии, чтобы исключить риск получения травмы. Взрывать пиротехнические изделия запрещено в помещениях, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий. Кроме того, фейерверки нельзя оставлять без присмотра. На площадках, где они запускаются, нельзя разводить огонь и курить.

При запуске следует учитывать погодные условия: если они не позволяют обеспечить стопроцентную безопасность, лучше развлечение перенести на другой день, утонили в ведомстве. Также в целях соблюдения безопасности нельзя допускать к запуску салютов малолетних детей.

Ранее сообщалось, что половина россиян планирует урезать траты на празднование Нового года.