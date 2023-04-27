03:40, 27 апреля 2023
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Москвичам напомнили правила жарки шашлыка в городе
Москвичей призвали не жарить шашлыки во дворах и на балконах.
Фото: Volodymyr Hryshchenko / Unsplash
Правила жарки шашлыка в городе напомнили москвичам в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Жителей столицы призвали не жарить шашлыки во дворах, на балконах и на непредназначенных для разведения огня местах в скверах и лесах. Это категорически запрещено, уточнили пожарные.
Устроить пикник с жаркой шашлыков в Москве можно в некоторых парках и лесопарках, где созданы специально оборудованные площадки.
Ранее была названа цена брони лучших мест для шашлыков в московских парках.