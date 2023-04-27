Москвичам напомнили правила жарки шашлыка в городе

Правила жарки шашлыка в городе напомнили москвичам в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Жителей столицы призвали не жарить шашлыки во дворах, на балконах и на непредназначенных для разведения огня местах в скверах и лесах. Это категорически запрещено, уточнили пожарные.

Устроить пикник с жаркой шашлыков в Москве можно в некоторых парках и лесопарках, где созданы специально оборудованные площадки.

Ранее была названа цена брони лучших мест для шашлыков в московских парках.