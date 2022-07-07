Московским мусульманам напомнили о правилах жертвоприношений на Курбан-байрам

О правилах жертвоприношений по случаю праздника Курбан-байрам столичным мусульманам напомнил зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Рушан Аббясов. Его слова с пресс-конференции цитирует ТАСС.

«Обряд проходит в специально отведенных местах, и сегодня уже на наших сайтах размещена информация (о местах), чтобы не было никаких провокаций. Потому что в один из далеких годов в Москве такой праздник омрачили, когда некоторые наши братья решили во дворе многоэтажного дома самовольно, без разрешения, проводить такие мероприятия», — сказал муфтий. Площадок для забоя жертвенных животных в Москве нет, но они имеются в Подмосковье.

В 2022 году Курбан-байрам отмечается с 9 по 11 июля. Аббясов рассказал, что на указанных официальных площадках в течение трех дней можно полностью выполнить обряд жертвоприношения. Пенсионеры и другие люди, которым физически тяжело отправиться в место обряда, могут заказать жертвенное мясо на дом.

На сайте ДУМ также указано, что в столичном регионе стартовала всероссийская благотворительная программа «Курбан Керим-2022». По телефону горячей линии для нуждающихся можно оформить прием заявки на выдачу жертвенного мяса.

Ранее на улицах Москвы частично ограничили движение из-за другого религиозного праздника — Ураза-байрам.