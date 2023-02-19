Мясников назвал основные правила жизни при остеопорозе

Правила, которые помогут облегчить жизнь человеку с диагнозом остеопороз, в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач пояснил, что при таком заболевании в первую очередь необходимо минимизировать риск переломов. Для этого, по словам специалиста, жилье нужно сделать безопаснее — убрать вещи и острые углы, которые могут спровоцировать падение и удар, в ванной установить специальные ручки, чтобы также минимизировать риск падения.

«При остеопорозе должна присутствовать в жизни человека физическая нагрузка — что можете, то и делайте, но лучше всего – силовая гимнастика, силовые нагрузки, тогда мышцы, кости мобилизуются, тем самым мы увеличиваем костную массу. Кости будут крепнуть!» — рассказал специалист, отметив, что если возможности делать силовую нагрузку нет, то можно просто больше двигаться.

Помимо этого, людям при наличии такого заболевания рекомендуется принимать кальций с витамином D по 1,5 грамма в день, а также включить в свой рацион сыр, йогурты, творог, бобовые и брокколи, продолжил Мясников.

Ранее врач Александр Мясников перечислил основные причины боли в пояснице.