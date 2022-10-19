Доктор Павлова раскрыла правильный рацион после 40 лет

Правильный рацион после 40 лет в своем Telegram-канале раскрыла врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, в этом возрасте нужно употреблять больше продуктов, которые помогают противостоять воспалительным процессам.

«Питаться разнообразно надо ради здорового микробиома — это залог хорошего пищеварения, а значит и здоровья ЖКТ и всего организма. Ищем разнообразие внутри каждой продуктовой группы. Например, бобовые — это и горох, и фасоль, и чечевица, маш, нут, бобы. Злаки — не только рис или гречка, но и просо, сорго, кукуруза, полба, киноа. Молочные продукты — это прежде всего кисломолочные, они отлично воздействуют в целом на организм и на микробиом, в частности», — посоветовала доктор.

Павлова порекомендовала употреблять красную рыбу, в которой содержатся жирные кислоты Омега-3, зрелые сыры, грибы, грейпфрут, способствующие уменьшению накопления продуктов метаболизма, любую зелень, фрукты и квашеную капусту в качестве источника антиоксидантов.

По ее словам, в рацион также желательно добавить гречку, орехи с большим содержанием магния, пророщенные злаки и бобовые, эффективно стимулирующие процесс самоочищения организма. Противовоспалительным действием обладает куркумин, а витамин С, содержащийся в цитрусовых, но и в брокколи, цветной капусте и кимчи является мощным антиоксидантом, заключила эндокринолог.

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