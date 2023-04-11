Раскрыта средняя стоимость гостиничного номера в майские праздники в Москве

Средняя стоимость проживания в московском отеле в майские праздники составила около 2000 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса OneTwoTrip.

«Средняя стоимость номера — 1,9 тысячи рублей в сутки», — рассказали аналитики, отметив, что на долю Москвы пришлось больше 13 процентов от всех бронирований отелей на майские праздники.

37 процентов пользователей, которые забронировали гостиничные номера на длинные выходные, отдали предпочтение трехзвездочным отелям. Почти столько же туристов выбрали гостиницы четыре «звезды». Отели без звезд или пятизвездочные отели выбрали по 13 процентов россиян.

Ранее была названа средняя цена посуточной аренды дачи в Подмосковье.