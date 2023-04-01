Названа средняя цена посуточной аренды дачи в Подмосковье

Среднюю цену посуточной аренды дачи в Подмосковье назвали опрошенные эксперты РИА Недвижимости. По их словам, стоимость съема такого жилья в марте 2023 года обойдется в более чем 9 тысяч рублей.

В сервисе «Авито Недвижимость» рассказали, что в марте спрос на посуточный съем жилья в Московской области резко вырос более чем на 70 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В сервисе «Твил» и вовсе отметили восьмикратный рост бронирования посуточного жилья в Подмосковье. При этом съем такой недвижимости обойдется на 27 процентов дороже, чем в прошлом году. В среднем дом за городом сейчас можно снять за 9,3 тысячи рублей в сутки, рассказали в компании.

Специалисты отметили, что спрос на такой вид аренды появился из-за того, что россияне не могут позволить себе снять дом на все лето и-за падения доходов, однако хотят отдохнуть на природе хотя бы несколько дней.

Ранее была названа стоимость самой дешевой дачи в Московской области.