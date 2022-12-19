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11:04, 19 декабря 2022
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Предложение квартир в новостройках достигло рекорда в Москве

Предложение квартир в новостройках достигло рекорда в Москве
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Предложение квартир массового сегмента в московских новостройках достигло рекорда в ноябре 2022 года. Об этом РБК рассказали аналитики компании «Метриум».

«В старых границах столицы в ноябре экспонировалось 26 тысяч квартир и апартаментов. Это рекордный показатель для одного месяца. Объем предложения был на семь процентов больше, чем в октябре этого года и на 39 процентов — чем в ноябре прошлого», — говорится в сообщении.

В Новой Москве также был побит рекорд по объему предложения массового сегмента — в ноябре там было выставлено 18,5 тысячи квартир и апартаментов. Это при том, что средний объем предложений редко поднимался выше 10-11 тысяч лотов в продаже, уточнили эксперты.

Управляющий партнер «Метриум» Надежда Коркка объяснила сложившуюся ситуацию тем, что в продажу вышли многие проекты, которые были разработаны и запущены после пандемийной паузы. Вторая причина — сокращение спроса на жилье.

Ранее стало известно, что россияне расхотели покупать новое жилье в нескольких районах столицы.

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