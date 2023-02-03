В Подмосковье заметно выросло предложение одного типа недвижимости

Предложение одного типа недвижимости заметно выросло на загородном рынке Подмосковья, передает РБК со ссылкой на специалистов аналитического центра компании «Инком-Недвижимость». Сегодня участки без подряда (УБП) составляют 87 процентов всей загородной экспозиции в области.

«Участки без подряда многие приобретают на будущее для детей, в качестве вложения средств, кто-то покупает про запас, чтобы передать по наследству либо построить дом через некоторое время. Бывает, что участки приобретаются в инвестиционных целях — построить на участке дом и потом продать», — цитирует агентство руководителя аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрия Таганова.

В 2022 году предложение УБК на загородном рынке Московской области составило 35,8 тысячи лотов, что на 18,5 процента больше показателя годичной давности.

Ранее рекордное число электронных сделок с недвижимостью в Москве зафиксировал Росреестр. В 2022 году в ведомство поступило более миллиона таких заявлений.