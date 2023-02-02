Рекордное число электронных сделок с недвижимостью зафиксировали в Москве

Рекордное число электронных сделок с недвижимостью в Москве зафиксировал Росреестр. В 2022 году в ведомство поступило более миллиона таких заявлений.

«В 2022 году Управлением Росреестра по Москве принято рекордное число заявлений в электронном виде — свыше миллиона, что практически сопоставимо сумме аналогичных заявлений за 2020-2021 годы», — отметил руководитель Управления Росреестра по столице Игорь Майданов.

По его мнению, эта динамика очевидно отражает реакцию на меры ведомства по планомерной цифровизации — переводу сервисов и услуг в электронный вид. Это значительно повышает их качество, удобство использования и доступность для граждан.

За весь 2022 год столичным Управлением Росреестра было принято 1 024 935 электронных заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. При этом только в декабре 2022-го в ведомство поступило 113 836 электронных заявлений, что почти в 1,5 раза превышает показатель декабря 2021-го (76 902).

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