Налетчики-иностранцы пытали и ограбили китайских предпринимателей в Подмосковье

Пятеро иностранных граждан пытали и ограбили предпринимателей из Китая в Подмосковье, сообщает «МВД Медиа».

Налетчики проникли в дом двух предпринимателей и их знакомой в Ленинском районе и связали их скотчем. Они требовали деньги и ценные вещи, а за отказ избили своих заложников. В итоге преступники похитили мобильные телефоны, планшет, наручные часы, металлический сейф и скрылись на машине потерпевших, в которой находилось три миллиона рублей.

Четверых налетчиков задержали в аэропорту, а еще одного в Московской области. Все они — граждане одного из государств Средней Азии. Выяснилось, что автомобиль они оставили неподалеку от дома, сейф не смогли вскрыть и выкинули, деньги потратили, а часть украденных вещей потерпевших сотрудники полиции изъяли из тайников. Подозреваемые арестованы.

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