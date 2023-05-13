«Волшебную» кнопку с предсказанием скорого секса заметили в центре Москвы

На светофоре в центре Москвы заметили «волшебную» кнопку с предсказанием скорого секса. Фото опубликовали в Telegram-канале «Хамовники М125».

Над кнопкой и горящей надписью «ждите» для пешеходов, ожидающих зеленого сигнала светофора, неизвестные дописали слово «секса». «"Тиндер" уходит из России, но есть такая кнопка в Соймоновском проезде», — пошутила администрация группы.

Надпись «ждите секса» на светофоре развеселила пользователей сети. «Ну наконец-то», «Жду. И где?», «Чувствую, будет очередь», — оставили юзеры комментарии.

Ранее в Москве заметили автомобиль с надписями краской «Я тебя любила» и «Эта сука того стоила?!»