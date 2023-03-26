Москвич представился послом Швейцарии и устроил погром в винном магазине

Мужчина, представившийся послом Швейцарии, устроил погром в магазине «Ароматный мир» в центре Москвы. Информация об инциденте появилась в одном из районных Telegram-каналов.

По словам продавщицы, неадекватный покупатель в шапке с надписью Switzerland разбил стеклянную дверь в магазине сети на улице Покровка. В ответ на возмущение вандал заявил, что у него есть дипломатический иммунитет, поэтому ему ничего не смогут сделать. По данным местных жителей, мужчину задержала полиция.

Ранее в Подмосковье налетчик с игрушечным пистолетом ограбил салон сотовой связи. Инцидент попал на видео.