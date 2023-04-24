Представлявшийся депутатом москвич приставал к женщинам в автобусе

Мужчина, представившийся депутатом, приставал к женщинам в автобусе. Инцидент произошел на северо-востоке Москвы, подробностями поделился Telegram-канал «Бабушкинский район М125».

По словам очевидицы, нарушитель спокойствия зашел в салон автобуса и предпринял попытку познакомиться с ней. Сперва мужчина представился актером театра и кино. Получив отказ, он стал вести себя агрессивно. «Начал орать на весь автобус, что он еще и депутат Мосгордумы, у него КМС, предложил "пойти выйти разобраться"», — рассказала женщина.

После этого «депутат» оскорбил и набросился на других пассажирок автобуса. Когда на место происшествия собрались вызвать полицию, он скрылся.

Ранее в подмосковном автобусе произошла массовая драка. Причиной перепалки стало поведение молодых людей, певших песни в салоне автобуса.