Жителей Москвы предупредили о резких перепадах температуры в выходные

В ближайшие выходные, 24 и 25 декабря, в Москве ожидаются резкие перепады температуры, предупредили горожан синоптики. Глава прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал News.ru, что в субботу в столице будет солнечно и очень влажно.

«В пятницу и субботу будут идти дожди с мокрым снегом и температурными показателями в 1–3 градуса тепла. Также начнутся прояснения в облачности и в связи с этим мы ожидаем достаточно солнечную погоду», — сказал он, добавив, что уже в воскресенье характер погоды резко изменится.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил ТАСС, что в ночь на 25 декабря температура воздуха в столичном регионе понизится до минус 11 градусов. К утру столбики термометров будут показывать минус 7–9 градусов в столице минус 6-11 градусов в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что до 21:00 субботы, 24 декабря, в городе и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.