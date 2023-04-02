Москвичей предупредили о повышении атмосферного давления со следующей недели

О повышение атмосферного давления москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. В интервью РИА Новости он заявил, что на следующей неделе давление повысится до 760 миллиметров ртутного столба.

По словам метеоролога, атмосферное давление на следующей неделе будет повышаться практически каждый день. Так, если во вторник, 4 апреля, столбики барометров будут на отметке 748 миллиметров ртутного столба, то к выходным показатели повысятся до 759-760 миллиметров ртутного столба.

Повышение давления будет связано с развитием антициклона, это также означает, что погода в эти дни будет сухой и солнечной, температура воздуха будет также повышаться, пояснил специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на следующей неделе в столице ожидается до 10 градусов тепла в дневные часы.