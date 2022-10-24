Жителей Москвы и области предупредили о тумане и гололедице

О тумане и гололедице предупредил жителей Москвы и области Гидрометцентр России.

«Гололедно-изморозевое отложение. Местами туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.

Синоптики объявили в регионе «желтый уровень» погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 24 октября по 09:00 25 октября.

Ранее москвичам пообещали дождь со снегом. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к утру среды по северу региона возможны осадки, в том числе в виде снежинок.