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16:44, 24 октября 2022
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Жителей Москвы и области предупредили о тумане и гололедице

Жителей Москвы и области предупредили о тумане и гололедице
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

О тумане и гололедице предупредил жителей Москвы и области Гидрометцентр России.

«Гололедно-изморозевое отложение. Местами туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.

Синоптики объявили в регионе «желтый уровень» погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 24 октября по 09:00 25 октября.

Ранее москвичам пообещали дождь со снегом. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к утру среды по северу региона возможны осадки, в том числе в виде снежинок.

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